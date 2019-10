Umweltaktivisten blockieren Kohlezüge der Salzgitter AG

Umweltaktivisten haben am späten Freitagnachmittag Gleise der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter (VPS) in Salzgitter-Thiede blockiert und so den Steinkohletransport per Güterzug zur Stahlproduktion bei der Salzgitter AG mehrere Stunden behindert. Wie Polizeipressesprecher Frank Oppermann am Abend...