Online-Erpresser in Haft – Frau aus Salzgitter ist Opfer

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hat einen 48-jährigen Mann aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen) wegen des Verdachts der Erpressung mit intimen Bildern festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, auf einer sozialen Internetplattform eine 43-jährige Frau aus Salzgitter mit kompromittierenden Bildern erpresst zu haben. Durch Vorspiegelung ernsthaften Interesses an einer gemeinsamen Liebesbeziehung und Täuschung über die eigene Identität brachte er die Frau nach Polizeiangaben dazu, ihm sehr persönliche, teilweise auch intime Bilder zu übersenden. Später bedrängte er sie immer intensiver, ihm mit Geld auszuhelfen. Als die Betroffene nicht darauf einging, drohte er, ihren Angehörigen und Bekannten die kompromittierenden Bilder zukommen zu lassen. „Aus Angst und Scham“, so Polizeisprecher Matthias Pintak , gab sie ihm 4000 Euro. Als der Beschuldigte sie sofort zu einer weiteren Zahlung aufforderte, wandte sie sich an die Polizei Salzgitter.

Polizeibeamte durchsuchten am Dienstag mehrere Orte in Krefeld. Zudem wurde ein Haftbefehl des Amtsgerichts Göttingen vollstreckt. Der erwerbslose Beschuldigte sitzt nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Darüber hinaus besteht der Anfangsverdacht, dass er bereits mehreren Dutzend anderen Frauen ähnlich erpresst hat. Die Ermittlungen dauern an.