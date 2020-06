Ab Montag: Behinderungen im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd

Im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd (Autobahn 39/ Bundesstraße 4) kommt es aufgrund der laufenden Arbeiten der Stadtentwässerung Braunschweig (SEBS) zu nächtlichen Behinderungen und Sperrungen zwischen dem Montag, 29. Juni, und Mittwoch, 1. Juli. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel hin. Danach finden die Arbeiten jeweils zwischen 20 und 5 Uhr statt. Die Verkehrsführung ist wie folgt vorgesehen:

Behinderungen im Kreuz Braunschweig-Süd Foto: Jürgen Runo

In der Nacht von Montag, 29. Juni, auf Dienstag, 30. Juni:

A 39 von Salzgitter in Richtung Wolfsburg: Sperrung von Haupt- und Überholfahrstreifen, eine Durchfahrt bleibt einstreifig möglich über den Parallelfahrstreifen.

A 39 von Wolfsburg in Richtung Salzgitter: Sperrung des Parallelfahrstreifens. Dadurch ist in Richtung Salzgitter die Abfahrt von der A 39 auf die A 36 in Richtung Harz nicht möglich (Nordwest-Ohr), ebenso die Abfahrt von der A 36 aus Richtung Harz auf die A 39 in Richtung Salzgitter (Nordost-Ohr).

In der Nacht von Dienstag, 30. Juni, auf Mittwoch, 1. Juli:

A 39 von Wolfsburg in Richtung Salzgitter: Sperrung von Haupt- und Überholfahrstreifen, eine Durchfahrt bleibt einstreifig möglich über den Parallelfahrstreifen.

A 39 von Salzgitter in Richtung Wolfsburg: Sperrung des Parallelfahrstreifens. In Richtung Wolfsburg ist die Abfahrt von der A 39 auf die B 4 in Richtung Braunschweig-Zentrum nicht möglich (Südost-Ohr), ebenso die Abfahrt von der B 4 aus Richtung Braunschweig-Zentrum auf die A 39 in Richtung Wolfsburg (Südwest-Ohr).

Umleitungen werden eingerichtet und ausgeschildert. Zuvor kann es durch vorbereitende Maßnahmen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Kreuz Braunschweig-Süd soll bis Frühjahr 2024 die Brücke der B 4 über die A 39 neu gebaut werden. Noch bis September finden im Vorfeld Kanalarbeiten statt.

Die Landesbehörde hat zu den Bauarbeiten unter www.kreuz-bs-sued.de eine eigene Internetseite eingerichtet.

red