Bewerbertag in Helmstedt

Zum Bewerbertag lädt die Arbeitsagentur Helmstedt am Donnerstag, 22. Februar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ein. An dem Tag bieten vier regionale Unternehmen die Gelegenheit, in den Räumen der Agentur für Arbeit, Magdeburger Tor 18, Vorstellungsgespräche für die Ausbildung zum...