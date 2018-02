Zivile Berufe lernen bei der Bundeswehr

Wolfsburg Die Bundeswehr bietet duale Ausbildungen im zivilen Bereich in verschiedenen Berufen und Berufsfeldern an. Darüber informiert die Wehrverwaltung im Berufsinformationszentrum Wolfsburg am 15. Februar, Beginn 15 Uhr. Beraten wird auch über Voraussetzungen sowie Bewerbungs- und Auswahlverfahren. red