Die Ampelschaltung am Bohlweg wird bleiben, wie sie ist.

Die Fußgängerampel an den Straßenbahngleisen auf dem Bohlweg Nähe Waisenhausdamm ärgert einige Leser. Auf Alarm 38 schreibt ein Nutzer, die Ampel zeige regelmäßig Rot, obwohl weit und breit keine Bahn zu sehen sei: „Es vergeht eine gefühlte Ewigkeit, bis es für kurze Zeit ausgeht. Kürzlich sogar zu einem Moment, als gerade eine Straßenbahn in den Bereich einbog. Hier ist sicher eine Verbesserung möglich: Rot nur, wenn es wirklich nötig ist!“

Die Stadtverwaltung teilt dazu mit, dass die Haltestelle Schloss zu den Haltestellen mit dem dichtesten Straßenbahnverkehr zählt und der Bahnsteig zugleich sehr kurz ist. „Um einen schnellen Zugwechsel zu ermöglichen, sind in jedem Umlauf der Signalanlage zwei Grünphasen für die Straßenbahn fest enthalten“, sagt Pressesprecher Rainer Keunecke. Dabei könne es vorkommen, dass eine Straßenbahn erst gegen Ende „ihrer“ Grünphase starte, so dass die Fußgänger schon länger Rot hatten oder, vor allem in Randzeiten, dass auch mal keine Straßenbahn die Grünphase nutzt.

„Die Länge der Rotphase für Fußgänger berücksichtigt Sicherheitsmargen und folgt einschlägigen Richtlinien“, betont er. „Wollte man sie verkürzen, müssten auch die Grünphasen für die Straßenbahnen verkürzt werden, was den Stadtbahnbetrieb einschränken würde. Dies ist nicht beabsichtigt.“