Hochaus an der Otto-von-Guericke-Straße: Viele Mieter schon raus

In wenigen Tagen soll eigentlich niemand mehr im Hochhaus an der Otto-von-Guericke-Straße/Ecke Theodor-Heuss-Straße wohnen. So will es der Eigentümer aus Wolfsburg. Anfang November hatte er völlig unerwartet allen Mietern zum 31. Dezember dieses Jahres gekündigt. Als Begründung führte er...