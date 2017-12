Trotz des Kalenders: Bessere Geschäfte als im Vorjahr!

Foto: Florian Kleinschmidt

Die Attraktivität der Braunschweiger Innenstadt ist ungebrochen, hier am Samstag in der Straße Vor der Burg, wenn es auch am letzten Tag vor Heiligabend wegen der bevorstehenden Weihnachtstage noch mehr Menschen zum Einkauf in die Supermärkte zog. Foto: Florian Kleinschmidt