Kurzer Advent verdirbt das Geschäft

Schon am Freitag ist Schluss. Dann endet in Braunschweig die so beliebte „fünfte Jahreszeit“ – die Zeit des Weihnachtsmarktes, der nach nur 31 Tagen am 29. Dezember schon wieder seine Pforten schließt. Es war ein ultrakurzer Markt. Grund: In diesem Jahr dauerte die Adventszeit nur 22 Tage, weil der 4. Advent auf einen Sonntag fiel – 2016 waren es noch 28 Tage. Kürzer kann ein Advent nicht sein. Die...