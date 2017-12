Autofahrer übersieht Auto und wird an Fahrbahnrand geschleudert

Ein 31-Jähriger hat am Samstagabend in der Westerstraße in Braunschweig ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto übersehen und ist auf das Auto aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der der 31-Jährige in seinem Auto an den Fahrbahnrand geschleudert, wo er auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde dann in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht. abr

