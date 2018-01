Wasserretter suchen nach zwei Personen

Der Wasserrettungszug der Feuerwehr hat am Freitagabend in Braunschweig an der Oker nach zwei Personen gesucht. Foto: dpa

Braunschweig Ein großes Aufgebot von Feuerwehrleuten hat am Freitagabend am Theater für Aufsehen gesorgt.

Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, sei nach zwei Personen gesucht worden. Passanten hatten beobachtet, wie die beiden im Dunkeln in die Oker gesprungen waren. Mit 30 Kollegen sei der Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr ausgerückt, mit Boot und Tauchern an und in der Oker auf die Suche gegangen – erfolgreich. Zu Hintergründen war am Freitagabend noch nichts zu erfahren. kor