Polizei stellt Diebe hinter einer Hecke

Versteckt hinter einer Hecke in der Straße Unterdorf in Volkmarode stellte eine Zivilstreife am Montagnachmittag zwei Männer, die nach einem Ladendiebstahl im Real-Markt in Gliesmarode geflüchtet waren. Ein Ladendetektiv hatte laut Polizei die 19 und 22 Jahre alten Verdächtigen zunächst verfolgt, nachdem sie zwei Fußballtrikots gestohlen hatten. Als sie sich dem Verfolger bedrohlich entgegenstellten, blieb der Detektiv zurück und rief die Polizei. Die mutmaßlichen Täter gaben den Diebstahl zu. Die entwendeten Trikots hatten sie über eine Hecke.

