Ein gewerbsmäßiger Fahrraddieb, der bereits im November zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, sitzt nach weiteren Diebstählen jetzt in Untersuchungshaft. Foto: Archiv

Fahrraddieb sitzt jetzt in U-Haft

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt ein gewerbsmäßiger Fahrraddieb seit Samstag in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei.

Anwohner eines Hauses in der Weststadt hatten am vergangenen Freitag ein vermutlich entwendetes Fahrrad im Keller entdeckt. Eine erste Überprüfung ergab, dass das Rad tatsächlich am 27. Dezember 2017 entwendet worden war. Die Fahnder der Ermittlungsgruppe Zweiradkriminalität nahmen daraufhin einen 28-jährigen Mann aus dem Haus vorläufig fest, da dieser als gewerbsmäßiger Fahrraddieb bekannt ist.

Im Rahmen der folgenden Vernehmung gab der Verdächtige an, er habe das sichergestellte Fahrrad nicht entwendet, sondern gekauft. Deshalb, heißt es weiter, werde in diesem konkreten Fall wegen des Verdachts der Hehlerei gegen ihn ermittelt. Im weiteren Verlauf gab der 28-jährige aber weitere Fahrraddiebstähle zu.

Da der Beschuldigte im November 2017 rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und er seitdem erneut wegen mehrerer Diebstähle auffällig wurde, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl.