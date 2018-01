Einbrecher verriegelt die Tür von innen

Braunschweig Beim Nachhausekommen am Dienstagabend konnte die Mieterin einer Hochparterre-Wohnung am Rischkampweg ihre Tür nicht öffnen und musste einen Schlüsseldienst um Hilfe bitten. Wie sich zeigte, war eingebrochen worden und der Täter hatte von innen ein Zusatzschloss verriegelt, um nicht überrascht zu werden. Der Eindringling war nach Polizeiangaben über die in etwa drei Meter Höhe gelegene Brüstung auf den Balkon gestiegen und hatte ein Fenster aufgehebelt. Ersten Feststellungen zufolge wurde ein Weißgoldring entwendet. Eine Nachbarin hatte um 18.50 Uhr einen lauten Knall gehört – möglicherweise war das die Tatzeit.

