Autofahrerin fährt bei Rot: Radfahrer wird schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend ereignete. Ein 27 Jahre alter Radfahrer hatte die Mühlenpfordtstraße in Richtung Am Wendenwehr überqueren wollen. Die Ampel an der Fußgänger- und Radfahrerfurt zeigte Grün, so dass der Mann auf die Straße fuhr.

Eine Autofahrerin (28) missachtete das Rotlicht an der Ampel und fuhr laut Polizei in die Furt ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Er wurde zur Seite auf die Fahrbahn geschleudert. Der 27-jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an Rad und Auto beträgt ungefähr 400 Euro.

Gegen die Unfallfahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei abschließend mit.