Zwei Männer bei Messerstecherei schwer verletzt

Vor einer Gaststätte in der Rudolfstraße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag auf zwei Männer mit einem Messer eingestochen und beide schwer verletzt. Laut der Polizei waren die drei Männer zuvor in der Gaststätte in Streit geraten. Nach Handgreiflichkeiten hatte sie der Wirt aus dem Lokal gewiesen. Auf dem Fußweg dürfte die Situation eskaliert sein. Die 21 und 49 Jahre alten Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht und sind noch nicht vernehmungsfähig. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Rudolfplatz.

