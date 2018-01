Eintracht-Fan zwingt Hannover 96-Fan sein Trikot auszuziehen

Am Samstagabend sind die Hannover 96-Fans mit Fans von Eintracht Braunschweig in einem Schnellrestaurant am Bohlweg in Streit geraten. Foto: Silas Stein/dpa

Braunschweig Am Samstagabend sind die Hannover 96-Fans mit Fans von Eintracht Braunschweig in einem Schnellrestaurant am Bohlweg in Streit geraten.

Die Fan-Rivalität zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 hat am Samstagabend zu einem Streit auf dem Steinweg in Braunschweig geführt. Ein 20-Jähriger Hannover 96-Fan hielt sich mit seinen drei Begleitern in einem Schnellrestaurant am Bohlweg auf. Dort gerieten sie mit sechs bis sieben Eintracht-Fans in Streit. Um einer Eskalation zu entgehen, verließ der 20-Jährige mit seinen Begleitern das Schnellrestaurant und ging über den Steinweg. Die Gruppe folgte ihnen jedoch. Einer der Gruppenmitglieder hielt ihn schließlich fest, während die Anderen die drei Begleiter von dem Opfer wegdrängten. Der Unbekannte aus der Gruppe zwang das 20-jährige Opfer, sein unter der Jacke getragenes Vereinstrikot auszuziehen und auszuhändigen. Danach entfernte sich die ungefähr siebenköpfige Gruppe.

Die Täter werden mit ca. 20-25 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Sie trugen Fan-Utensilien von Eintracht Braunschweig. Der Haupttäter, der den Geschädigten festhielt, war ca. 195 cm groß, hatte blonde Haare und war mit einer rötlichen dunklen Jacke bekleidet.

Wer Hinweise auf die Täter oder zu dem Geschehen geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.