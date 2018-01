Mit 120 Stundenkilometern auf der Münchenstraße

Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Sonntag vier Fahrern die Weiterfahrt verboten. Dabei überwachten die Beamten sowohl Autobahnen als auch Straßen im Stadtgebiet. Auf der Münchenstraße überschritt am frühen Morgen ein 32-Jähriger die erlaubte Geschwindigkeit um 70 Stundenkilometer. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Auf der A2 zwischen den Anschlussstellen BS-Ost und BS-Flughafen war ein 34-jähriger am Vormittag statt der erlaubten 80 Stundenkilometer mehr als doppelt so schnell unterwegs. Er fuhr 175 km/h und muss laut Polizei nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Weitere Fahrverbote erhielten ein 38-Jähriger und ein 25-Jähriger. Sie waren auf der A2 und auf der Tangente 45 beziehungsweise 60 Stundenkilometer zu schnell.