Frauen in Technikberufen vernetzen sich

Braunschweig Frauen, die in der Informatik und der Technik arbeiten oder dort aktiv werden wollen, wollen ein regionales Branchennetzwerk gründen. Hintergrund sei der geringe Anteil von Frauen in den Mint-Disziplinen, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, heißt es in einer Ankündigung...