Thiedestraße – Arbeiten für die Strom- und Glasfaserversorgung

Braunschweig Ab Dienstag, 23. Januar, finden in der Thiedestraße in Höhe Schwarzer Weg Baumaßnahmen für die Strom- und Glasfaserversorgung statt. Darauf weist der Energieversorger BS Energy hin und kündigt an, dass die Arbeiten voraussichtlich bis zum 26. Januar dauern werden. Während dieser Zeit bleibe eine...