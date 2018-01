Autofahrer ist nach Unfall in seinem Wagen eingeschlossen

Braunschweig Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall auf der Hansestraße stadtauswärts in Rühme. Ein Auto krachte seitwärts mit einem LKW zusammen.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Braunschweig sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39-jährige Autofahrer an einer Kreuzung auf der Hansestraße stadtauswärts in Rühme mit ausgeschalteter Ampelanlage den vorfahrtsberechtigten Lastwagen übersehen. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall am Dienstagmorgen im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein 29-jähriger Beifahrer konnte das Auto aus eigener Kraft verlassen und wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Straße etwa 45 Minuten voll gesperrt. dpa