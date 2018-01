„Ich habe immer Glück gehabt“

Sein Lebensmotto lautet: „Immer Haltung bewahren.“ Die hat Herbert Tesch bis heute bewiesen: als Soldat, in seinen Ehrenämtern und im Privatleben. Der Hauptmann a. D., der in Braunschweig mehr als 30 Jahre als Kommunalpolitiker gewirkt hat, vollendet am Freitag, 26. Januar, sein 90. Lebensjahr. ...