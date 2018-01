Braunschweig Ein Einbruch in Stöckheim und ein versuchter Einbruch im Kanzlerfeld beschäftigen die Polizei.

Einbrecher durchwühlen alle Räume eines Hauses in Stöckheim

In beiden Fällen machten sich die Täter nach Informationen der Ermittler in der der Nacht zu Samstag an Fenstern zu schaffen.

In Stöckheim in der Straße Am Schiffhorn erbeutete der Einbrecher Bargeld, nachdem er alle Räume durchwühlt hatte.

Beim Einbruchsversuch in der Witzlebenstraße im Kanzlerfeld gelangte der Täter nicht ins Haus. Die Polizei schließt nicht aus, dass er gestört wurde.

Die Ermittler bitten um Hinweise auf Tatverdächtige unter Tel: (05 31) 4 76 25 16.