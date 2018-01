Stadthalle wird Denkmal – ohne das Parkdeck

Im Zuge der geplanten Sanierung der Stadthalle gibt es jetzt aus Sicht von Politik und Verwaltung eine gute Nachricht: Das Landesamt für Denkmalpflege verzichtet darauf, neben der Stadthalle auch das zweigeschossige Parkdeck als Denkmal auszuweisen.

Wie die Stadt am Dienstag mitteilt, werde es bei der Sanierung und der Umgestaltung des gesamten Ensembles nur mit Blick auf die Stadthalle selbst um denkmalrechtliche Aspekte gehen. Das Landesamt hatte noch im Dezember argumentiert, dass das Parkdeck zur Gesamtplanung der Stadthalle gehöre und somit Teil einer denkmalwerten Einheit sei. Die Stadtverwaltung hatte dagegen jedoch Einwände erhoben, auch aus der Politik war heftige Kritik gekommen. Der Grund: Wenn auch das Parkdeck zum Denkmal erklärt worden wäre, könnte es nicht wie geplant abgerissen werden. Somit wäre es auch nicht möglich geworden, dort ein Kongresshotel zu errichten. Dies jedoch gilt als entscheidender Baustein, um die Stadthalle noch stärker als Tagungs- und Kongresstandort zu stärken.

Die jetzige Entscheidung der Denkmalpfleger führt daher zu großem Aufatmen. Zwar müssen nun bei der Sanierung und dem Ausbau der Stadthalle Denkmalschutzaspekte berücksichtigt werden – doch damit hatte die Stadtverwaltung ohnehin gerechnet.

Zurzeit bereitet die Stadt die Vergabe des Sanierungsauftrags an einen Totalunternehmer vor. Dieser soll die Sanierung und Instandhaltung komplett übernehmen. Vorgesehen ist, dass die Stadthalle von April 2020 bis September 2021 geschlossen und für rund 60 Millionen Euro saniert wird. Der Rat der Stadt hatte dafür im Dezember grünes Licht gegeben. Die gesamte Gebäudetechnik und die Gebäudehülle müssen erneuert werden – also alle Leitungen und Kanäle, Fassade und Fenster. Ebenso spielt der Brandschutz eine große Rolle. Außerdem sollen sechs zusätzliche Räume zum Arbeiten in kleinen Gruppen entstehen. Auch ein weiterer Saal für 800 Besucher ist den Planungen zufolge möglich.