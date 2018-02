Als Waldfee zum Schoduvel

Die Karnevals-Session ist in vollem Gange und die Jecken und Narren stecken in den Vorbereitungen für den großen Umzug Schoduvel am nächsten Sonntag, 11. Februar. Aus diesem Anlass spendet die Volksbank Brawo Karnevalskostüme vom Waldfeen-Kleid bis zum Sombrero für das Schoduvel-Projekt der...