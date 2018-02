Diese Tiere und Pflanzen leben in Riddagshausen

Braunschweig Eine naturkundliche Spurensuche mit der Rangerin Anke Kätzel findet am Sonntag, 11. Februar, in Riddagshausen statt. Der Treffpunkt zu der etwa dreistündigen winterlichen Wanderung ist um 10 Uhr am Haus Entenfang, Nehrkornweg 2. Die Teilnehmer sollten nach Möglichkeit eigene Ferngläser mitbringen....