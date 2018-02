Tag der offenen Tür in der Freien Schule

Braunschweig Der Elternverein „Freie Schule Braunschweig“ öffnet am Samstag, 10. Februar, in der Herzogin-Elisabeth-Straße 85 seine Türen. Von 11 Uhr bis 15 Uhr haben interessierte Eltern die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der alternativen Grundschule zu werfen. In der Freien Schule lernen die...