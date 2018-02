Rüningen: Wasserstand der Oker wird abgesenkt

Braunschweig Die Stadtentwässerung Braunschweig senkt den Wasserstand der Oker vom morgigen Sonntag, 11. Februar, an ab etwa 16 Uhr bis Mittwoch, 14. Februar, südlich des Rüninger Wehres vollständig ab. Grund dafür ist ein erster Besichtigungs- und Planungstermin für den mittelfristigen Rückbau des Rüninger Wehres in rund zwei bis vier Jahren. Nach der Besichtigung wird der Wasserstand der Oker wieder auf den Normalstand angehoben. Der Rückbau des Rüninger Wehres ist Bestandteil der Renaturierungsmaßnahmen an der Oker.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder