Namibia-Sonntag in Völkenrode

Braunschweig In der Kirche in Völkenrode findet am morgigen Sonntag, 11. Februar, um 10 Uhr der Namibia-Gottesdienst der Propstei Vechelde statt. In diesem Jahr feiert die Propstei den Namibia-Sonntag zum achten Mal mit einem besonderen Gottesdienst. Das Thema lautet „Namibia mit allen Sinnen genießen“. ...