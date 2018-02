Das Schoduvel-Sympathieband hat viele Vorteile, zum Beispiel als Ticket für Bus, Tram und Bahn in der gesamten Region. Foto: Henning Noske

Braunschweig Am Sonntag lockt der der große Karnevalsumzug die Massen. Hier gibt es wichtige Tipps und Hinweise.

Schoduvel 2018 in Braunschweig – Alles, was man wissen muss

Bis zu 250 000 Besucher aus der gesamten Region und darüber hinaus werden an diesem Sonntag wieder beim Karnevalsumzug Schoduvel in Braunschweig erwartet. Es ist der 40. Schoduvel! 130 Motivwagen sind dabei und 5000 aktive Karnevalisten, 40 Musikzüge mit 1000 Spielleuten, Fußgruppen und Helfer. Insgesamt sechs Kilometer ist der Zug lang. Was muss man alles wissen? Hier beantworten wir für alle die wichtigsten Fragen.

Wann startet der Zug – und wie lange geht er?

Die gewaltige Karawane des Schoduvel zieht am Sonntag um 12.40 Uhr auf dem Europaplatz los. Ganz vorne symbolisiert eine Elefantenfigur: „Zug kommt!“ Dann fährt er rund fünf Stunden lang durch die Braunschweiger Innenstadt (siehe Karte). Den Schluss des Zuges bildet eine goldene Ente mit der Aufschrift: „Ente gut – alles gut!“

Wie kommt man am Sonntag zum Schoduvel?

Am besten nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn und mit öffentlichen Verkehrsmitteln (übrigens kostenlos mit dem Schoduvel-Sympathieband, siehe unten). Die Braunschweiger Innenstadt ist für den Autoverkehr weiträumig abgesperrt. Die ausgeschilderten Park-&-Ride-Plätze am Stadtrand können angefahren werden, von dort geht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zum Schoduvel.

Was bietet das Schoduvel-Sympathieband – und wo kann man es bekommen?

Mit dem Armband, das 5 Euro kostet, können Schoduvel-Besucher am Sonntag den ganzen Tag im gesamten Geltungsbereich des Verbundtarifs Region Braunschweig kostenlos mit Bus, Straßenbahn und Bahn fahren.

Dies gilt für die Tarifzonen 10 bis 90, das sind neben Braunschweig auch Wolfsburg, Salzgitter sowie die Landkreise Peine, Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt und Goslar. Außerdem gibt es damit freien Eintritt zur großen Zugparty am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Braunschweiger Stadthalle und weitere Geschenke.

Das Sympathieband kann in allen Kiosken, Tankstellen und anderen Geschäften mit Zeitungsangebot der Region sowie in der Touristinformation Braunschweig, Kleine Burg 14, gekauft werden. Es dient auch der Finanzierung des Zuges.

Welches „Wurfmaterial“ wird von den Wagen geschmissen?

Es sind diesmal wieder mehr als 30 Tonnen Süßigkeiten, Waffeln, Schokoriegel, Schokoladentäfelchen, Plüschtiere, Spielzeug, Bälle. Und natürlich ... Bolchen! Denn so heißen in Braunschweig aus alter Tradition die Kamelle.

Wer veranstaltet eigentlich den Braunschweiger Karnevalsumzug?

Das ist das Komitee Braunschweiger Karneval mit den Vereinen Braunschweiger Karneval-Gesellschaft, Karneval-Vereinigung der Rheinländer Braunschweig und Mascheroder Karnevalgesellschaft. Im Internet: www.braunschweiger-karneval.de

Unterstützt wird der Schoduvel durch die Stadt Braunschweig und viele Sponsoren. Hauptsponsoren sind die Braunschweigische Landessparkasse, die Sponsorengemeinschaft „Karneval 111“ und das Hofbrauhaus Wolters.

Welche Motiv-Wagen sind diesmal dabei?

Neu sind die „Herz-Gurken“, die Eintracht Braunschweig mit einer Bauchlandung zeigen. Das hat schon für Diskussionen gesorgt. So muss das sein beim Karneval.

Auch der „Blaue Drache“ des Stadtreinigers Alba ist neu, er „schluckt“ Pfandflaschen und gibt den Erlös für gute Zwecke in Braunschweig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird diesmal mit verbundenen Augen einer Karnevalsfigur hinterherlaufen – der Marotte.

Natürlich kriegen auch Trump und VW („Böse Geister aus dem Auspuff“) wieder ihr Fett weg. Auch bereits beliebte Wagen sind wieder dabei: „Baris – Frieden“ zum Beispiel, „Fünf Freunde“ oder die Wagen zur Braunschweiger Tradition und Geschichte.

Wer ist denn außer den Braunschweiger Karnevalisten noch beim Schoduvel dabei?

Viele Vereine und Karnevalisten aus der gesamten Region haben sich angemeldet. So ist zum Beispiel die Junge Gesellschaft Schandelah stark vertreten. Unter anderem machen Vereine und Karnevalisten aus Abbenrode, Pöhlde, Lehre und aus dem Harz mit. Auch über die Region hinaus hat der Schoduvel große Anziehungskraft: Büsum ist in diesem Jahr stark vertreten, Burg, dazu Spielmannszüge aus Lübeck. Und international wartet der Schoduvel in diesem Jahr mit spektakulären Beiträgen aus Kroatien auf.

Welche Prominenten und besonderen Gäste sind diesmal mit von der Partie?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Innenminister Boris Pistorius, der frühere Ministerpräsident Gerhard Glogowski, Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth als Schirmherr, dazu sein Vorgänger Gert Hoffmann und die Repräsentanten, Bürgermeister und Landräte der Region unter dem Motto: „Alle in einem Boot“.

Was kann man vom Schoduvel im TV sehen?

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) überträgt den Braunschweiger Karnevalsumzug am Sonntag in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr live im Dritten. Co-Kommentator ist Bernd Ratayczak, Präsident der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft. Außerdem gibt es Ausschnitte in der Sendung „Hallo Niedersachsen“.

Welche Teilnehmer- und Zuschauerwettbewerbe gibt es?

Ausgezeichnet werden der beste Wagen und die beste Gruppe der Karnevalgesellschaften. Dazu die beste Jugendgruppe sowie der beste Wagen, der nicht von den Wagenbaukünstlern gebaut wurde. Außerdem gibt es Preise für die drei besten Spielmannszüge. Und auch die originellsten Zuschauergruppen können einen Preis ergattern. Eine Jury beobachtet den Zug auf dem Balkon des Altstadtrathauses.

Und was ist mit der Sicherheit für Kinder und Jugendliche?

Natürlich müssen bei so einem Massenereignis alle umsichtig sein und aufpassen, dass nichts passiert. Rad-Engel sind zudem an jedem Wagen postiert und laufen mit. An Jugendliche darf kein Alkohol ausgegeben werden. Getränke dürfen nicht als Wurfmaterial verwendet werden. Pyrotechnik und Waffenattrappen sind verboten, ebenso Konfetti und Sprayluftschlangen.

Was sagt die Polizei zur Sicherheit des Schoduvel?

Es gibt aktuell keine Erkennnisse, dass eine besondere Gefährdungssituation vorliegt. Dennoch muss ein solches Massen-Ereignis besonders abgesichert und geschützt werden. Die Polizei stellt dies mit einem Aufgebot wie in den vergangenen Jahren sicher, hat jedoch – wie beim Weihnachtsmarkt in Braunschweig – zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Absperrungen für den Verkehr gemeinsam mit der Stadt Braunschweig angesetzt. Der Schoduvel soll fröhlich und sicher ziehen können!