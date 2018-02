Dokumentarfilmer zeigt „Das System Milch“

Braunschweig In der Reihe „DOKfilm im Roten Saal“ zeigt das städtische Kulturinstitut am Donnerstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr „Das System Milch“. Der Südtiroler Dokumentarfilmregisseur und Grimme-Preisträger Andreas Pichler widmet sich in seinem neuen Film dem bis heute romantisch verklärten Bild der...