Täter stemmen Wand zu einem Supermarkt auf

Auf ungewöhnliche Weise steigen unbekannte Einbrecher in den Wiglo-Einkaufsmarkt an der Timmerlahstraße ein. An der rückwärtigen Gebäudeseite stemmten sie die Außenwand auf. Foto: Archiv

Auf ungewöhnliche Weise drangen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in die Geschäftsräume des Wiglo-Supermarktes an der Timmerlahstraße ein. Ermittlungen der Polizei zufolge hatten die Täter von dem an der Südseite des Geländes gelegenen Bahndamm zunächst einen stabilen Zaun überwunden. Am Gebäude stemmten sie dann in das Mauerwerk einer Außenwand eine so große Öffnung, dass sie in das Innere des Marktes steigen konnten. Hier schlugen sie weitere Leichtbauwände ein, um in weitere Räume gelangen zu können.

Um 1.53 Uhr wurde dabei ein Alarm ausgelöst, der die Einbrecher laut Polizei zur Flucht veranlasst haben dürfte. Dazu überquerten sie den vor dem Bahndamm verlaufenden Fuhsekanal mit Hilfe von Metallelementen, die dort lagen und die sie als Brücke benutzten.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im rückwärtigen Bereich des Geländes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Möglicherweise auch schon zur Tageszeit, während die Täter das Gebiet ausgespäht haben könnten. Hinweise: Tel: (05 31) 476-25 16.