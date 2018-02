Diebe brechen Autos von Freizeitsportlern auf

Während der Jogging-Runde um den Südsee wurde am Mittwochmittag in das am dortigen Seglerheim am Schrotweg geparkte Auto einer 35-Jährigen eingebrochen. Der Täter hatte nach Polizeiangaben eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus der im Fußraum zurückgelassenen Handtasche die Geldbörse gestohlen. Ähnliches war bereits am Dienstagvormittag einem älteren Ehepaar passiert, das seinen Wagen nahe dem Raffteichbad abgestellt hatte, während es mit einer Nordic-Walking-Gruppe unterwegs war. Die Polizei weist deshalb erneut darauf hin, keine Wertsachen im Auto zu deponieren, auch wenn sie vermeintlich gut versteckt sind.

