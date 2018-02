Braunschweig Ein Großaufgebot Feuerwehr war am Samstagabend in die Braunschweiger Innenstadt ausgerückt. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle.

Rauch in der Tiefgarage - Großeinsatz am Ritterbrunnen

Am frühen Samstagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Grund war Rauchentwicklung in der Tiefgarage des Ärztehauses am Ritterbrunnen in der Braunschweiger Innenstadt. Wie die Polizei gegenüber news38 mitteilte, hätten die Rauchmelder Alarm geschlagen. Schon nach kurzer Zeit hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Die Brandursache ist noch unklar - auch, ob es sich um einen Fahrzeugbrand handelte oder andere Gegenstände Feuer gefangen hatte.

Im Januar war durch einen Autobrand im Parkhaus des C1-Kinos ein enormer Schaden entstanden.