Bäume an der Jasperallee: Stadt erstellt mehrere Konzepte

Braunschweig In der Debatte um die Zukunft der Jasperallee-Bäume hat sich die Stadtverwaltung jetzt mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Darin heißt es, dass zurzeit mehrere Gestaltungskonzepte für Teile des Mittelstreifens erarbeitet würden. „Die Entscheidung, ob Bäume gefällt werden, ist also noch nicht getroffen, sondern abhängig von den Szenarien. Darüber werden die politischen Gremien entscheiden, wenn die Konzepte vorliegen“, so die Verwaltung. Dies soll Mitte des Jahres soweit sein.