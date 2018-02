Bäume an der Jasperallee: Stadt erstellt mehrere Konzepte

In der Debatte um die Zukunft der Jasperallee-Bäume hat sich jetzt die Stadtverwaltung mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Darin heißt es, dass zurzeit mehrere Konzepte für Teile des Mittelstreifens erarbeitet würden. „Die Entscheidung, ob Bäume gefällt werden, ist also noch nicht getroffen, sondern abhängig von den Szenarien“, so die Stadt. „Darüber werden die politischen Gremien entscheiden, wenn die Konzepte vorliegen“. Dies soll Mitte des Jahres soweit sein.

Bekannt geworden war die gesamte Thematik in der Sitzung des Grünflächenausschusses am Mittwoch vergangene Woche. Auf eine Anfrage hin hatte Michael Loose, Leiter des Fachbereichs Stadtgrün und Sport, erläutert, dass von den 87 Ahornbäumen zwischen Theater und Ring insgesamt 85 Bäume geschädigt seien, ein Drittel davon stark. Das heißt: Ihre Lebenserwartung ist verkürzt.

Außerdem sei Silber-Ahorn stark windbruchgefährdet und nach heutigen Erkenntnissen für die Begrünung von Straßenraum ungeeignet. Fast 30 Bäume mussten in den vergangenen Jahren bereits gefällt werden – damit sei auch in Zukunft zu rechnen. Man plane daher, alle Ahorn-Bäume zu fällen und dort Linden zu pflanzen.

Die Nachricht hatte viel Aufregung und Protest hervorgerufen. Die Verwaltung ist daher bemüht, die Wogen ein wenig zu glätten. In der Pressemitteilung wird betont, dass es sich hierbei nur um ein mögliches Szenario für eine Neugestaltung auf der Grundlage des historischen Zustands handele. „Dieses Szenario umfasst die abschnittsweise Entfernung der Silber-Ahornbäume und die Neupflanzung von Linden mit einer Höhe von fünf bis sieben Metern. Linden sind dort historisch belegt und die prägende Bestandsbaumart des wilhelminischen Ringes“, so die Stadt. Neben diesem im Ausschuss skizzierten Szenario einer kompletten Neugestaltung des Mittelstreifens seien weitere Szenarien denkbar: etwa der Verzicht auf eine Entfernung der Silber-Ahorne und die Neupflanzung von Bäumen in die Lücken der Baumallee.

Genau das fordert zum Beispiel die Bürgerinitiative Baumschutz. Alles andere sei eine Verschwendung der vorgesehenen 390 000 Euro, hatte die Initiative in einer Stellungnahme erklärt. cos