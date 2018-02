Stadt sagt Danke – ohne Ehrenamt geht nichts

Braunschweig Etwa 170 Ehrenamtliche sind am Dienstagabend im Altstadtrathaus geehrt worden. Das Motto lautete: „Ohne Ehrenamt ist alles nichts.“

Braunschweigs Dezernentin für Wissenschaft und Kultur, Anja Hesse, empfing die Ehrenamtlichen, die sich für das Städtische Museum, das Raabe-Haus, die Ortsbüchereien oder den Förderverein sowie die Elternvertretung der Städtischen Musikschule engagieren.

Es kommen laut Pressemitteilung der Verwaltung viele Ehrenamtliche aus den Stadtteilen, die sich bei den Projekten „Kultur vor Ort“ engagieren. Ohne die Unterstützung durch Ehrenamtliche in den Vereinen und Verbänden vor Ort könnten die Veranstaltungen nicht stattfinden. Das wäre für die Verwaltung allein nicht zu schaffen. „Die Ehrenamtlichen kommen hier aus den Stadtteilen Stöckheim/Leiferde, Ölper, Veltenhof, Westliches Ringgebiet oder Schuntersiedlung. Manche dieser Beziehungen bestehen schon seit 25 Jahren“, heißt es in der Mitteilung. „Ohne Ehrenamt ist alles nichts“ – so lautete das Motto der Veranstaltung – und alle Ehrenamtlichen bekamen ein Sitzkissen mit diesem Satz.