Die Gymnasien sollen ausgebaut werden

Die Gymnasien in Braunschweig kommen an ihre Grenzen: Die Schülerzahlen in Braunschweig steigen, das Gymnasium wird wieder verstärkt angewählt – und die Umstellung vom G8 auf das G9 wird den Schulen ab 2020 einen zusätzlichen Oberstufenjahrgang mit insgesamt rund 1000 Schülern bescheren.

Der Schulentwicklungsplan der Stadt zeigt: Die Kapazitäten an den Gymnasien müssen nach aktuellem Stand ausgebaut werden. Denn nach dem Niedersächsischen Schulgesetz haben Schüler einen Anspruch auf einen Platz an einer Schulform ihrer Wahl – ausgenommen davon sind nur die Gesamtschulen.

Im Schulausschuss am Freitag wird dies sicherlich Thema sein, denn der Stadtschülerrat hat ein Positionspapier eingebracht, das es in sich hat: „Wir sehen die Raumversorgung der Gymnasien gefährdet“, heißt es da: „Wir fordern die Schaffung von ausreichend Unterrichtsraum.“ Und: „Wir fordern, Schulcontainer nur bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen und nach begründetem Ausschluss möglicher Alternativen einzusetzen.“

Letzterer Punkt bezieht sich auf die zusätzlichen Container, die am Lessinggymnasium in Wenden aufgestellt werden sollen, um mehr Unterrichtsräume zu schaffen. Im Haushalt 2018 wurden dafür 1,4 Millionen Euro bereitgestellt. „Es herrscht großer Handlungsdruck“, heißt es im Schulentwicklungsplan.

Ferner ist geplant, die Hauptstandorte der Neuen Oberschule und der benachbarten Ricarda-Huch-Schule auszubauen. Dies ist schon deshalb unumgänglich, weil die Außenstellen der beiden Schulen geschlossen werden sollen: Die Außenstelle der NO im Bültenweg muss weichen, weil die dortige Grundschule aufgrund des Baugebiets Neue Nordstadt deutlich wachsen wird. Und auch die Grundschule Gliesmarode verzeichnet steigende Schülerzahlen, weshalb dort kein Platz mehr für die „Kleine Ricarda“ ist.

Angesichts der Raumknappheit an den Gymnasien gerät auch die hohe Anzahl auswärtiger Schüler in den Fokus: Derzeit besuchen rund 2000 Schüler aus den benachbarten Landkreisen ein Gymnasium in Braunschweig – damit wird knapp jeder vierte Platz von einem Schüler belegt, der nicht in Braunschweig lebt. Am stärksten betroffen ist das Lessinggymnasium: Zwei Drittel der Schüler kommen aus dem Papenteich, also dem Südkreis Gifhorn. Die Gaußschule und das Wilhelmgymnasium werden hingegen von vielen Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel besucht.

Der Schulentwicklungsplan sieht mehrere Optionen: Zum einen könnte auf die Beschulung auswärtiger Schüler verzichtet werden –beziehungsweise könnten Schüler aus Braunschweig vorrangig aufgenommen werden. In diesem Fall aber müsste die Stadt auf Sachkostenbeiträge verzichten: Sie bekommt derzeit etwa 800 Euro pro Jahr für die Beschulung eines Schülers aus einer anderen Kommune. In Summe rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr.

Vorstellbar wäre es auch, dass die Kosten für den Ausbau der Gymnasien umgelegt werden: „Die Kosten könnten über einen Investitionskostenzuschuss der Umlandkommunen prozentual gedacht werden“, heißt es im Schulentwicklungsplan.

Im Südkreis Gifhorn ist die Diskussion bereits voll entbrannt: Der Kreis will die Schüler aus dem nördlichen Papenteich lieber auf das Gymnasium in Meinersen schicken, um dieses besser auszulasten. Die Eltern im Südkreis schicken ihre Kinder aber traditionell lieber zum Lessinggymnasium im näher gelegenen Wenden. Mit Verweis auf die Auslastung der neun städtischen Gymnasien hat Rainer Keunecke, Sprecher der Stadt Braunschweig, jedoch unlängst angekündigt: „Vor diesem Hintergrund kann die Stadt Braunschweig dem Landkreis Gifhorn keine Garantie geben, dass die Schülerinnen und Schüler aus dem nördlichen Papenteich aufgenommen werden.“ Damit hat sich das Blatt gedreht: Noch vor wenigen Jahren kämpfte die Stadt Braunschweig vergeblich um eine verbindliche Zusage des Landkreises, weiterhin Schüler nach Wenden zu schicken – um den Standort zu sichern. Die Stadt hatte damals 16 Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau der Schule investiert.