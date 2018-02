Die Gymnasien sollen ausgebaut werden

Braunschweig Die Gymnasien in Braunschweig kommen an ihre Grenze: Die Schülerzahlen in Braunschweig steigen, das Gymnasium wird wieder verstärkt angewählt – und die Umstellung vom G8 auf das G9 wird den Schulen einen zusätzlichen Oberstufenjahrgang mit insgesamt rund 1000 Schülern bescheren. „Es herrscht großer Handlungsdruck“, heißt es im Schulentwicklungsplan der Stadt. Am Lessinggymnasium in Wenden sollen nun zusätzliche Container aufgestellt werden. Im Haushalt für 2018 wurden dafür 1,4 Millionen Euro bereitgestellt. Zudem sollen die Hauptstandorte der Neuen Oberschule und der benachbarten Ricarda-Huch-Schule ausgebaut werden – dies ist schon deshalb unumgänglich, weil die Außenstellen der beiden Schulen geschlossen werden sollen: Die Außenstelle der NO im Bültenweg muss weichen, weil die dortige Grundschule aufgrund des Baugebiets Neue Nordstadt vergrößert werden muss. Und auch die Grundschule Gliesmarode verzeichnet steigende Schülerzahlen, weshalb am Standort kein Platz mehr für die „Kleine Ricarda“ ist. Angesichts der Raumknappheit an den neun städtischen Gymnasien gerät auch der Umgang mit Schülern aus den benachbarten Landkreisen in den Fokus: Derzeit besuchen rund 2000 auswärtige Schüler ein Gymnasium in Braunschweig – damit wird knapp jeder vierte Platz von einem Schüler belegt, der nicht in Braunschweig lebt. Die Stadt erhält für jeden dieser Schüler einen Sachkostenbeitrag: In Summe 1,5 Millionen Euro im Jahr.

