Manchen Menschen bleibt nur eine Zeitung zum Zudecken

Diese „Wackelzähne“, so der Name der künftigen Schulkinder in der Kita Ahrplatz, haben sich um ihr selbst gebautes Zeitungshaus gruppiert. Links und rechts die Erzieherinnen Corinna Brudz und Ann-Kathrin Tomczak. Foto: Mentasti

Braunschweig Die Taki-Kinder vom Ahrplatz in der Weststadt wollen für Obdachlose spenden. Dafür wollen sie ihre selbst gemachte Zeitung verkaufen.

Wofür kann man die Zeitung benutzen? Na, zu allererst natürlich dafür, Nachrichten und Informationen aus Braunschweig, Niedersachsen und aus der ganzen Welt zu lesen und Fotos dazu anzuschauen.

Auch die „Wackelzähne“, die ältesten Kinder im evangelischen Familienzentrum mit Kindertagesstätte am Ahrplatz in der Weststadt, haben so einiges mit der Zeitung angestellt, von der Buchstabensuche über Hüte basteln bis zu Papier schöpfen. Dafür haben sie Seiten kleingerissen, mit Wasser und Kleister vermengt und daraus eine richtige Pampe angerührt. Daraus haben sie mit Sieben selbst Papier geschöpft.

Das größte Projekt aber war ein selbst gebautes Zeitungshaus, das sie jetzt zum Spielen verwenden. Für das Gerüst haben sie Zeitungen ganz eng gerollt. Das Spielgerät hat einen ernsten Hintergrund: „Wir haben besprochen, dass obdachlose Menschen manchmal im Freien nur eine Zeitung zum Zudecken haben, und dass es uns dagegen doch ziemlich gut geht“, so Erzieherin Corinna Brudz.

Eine eigene Zeitung fertigen Kinder und Erzieherinnen derzeit auch an. Der Erlös durch den Verkauf an Eltern wird an einen Verein gespendet, die sich um Menschen ohne Wohnung kümmert.