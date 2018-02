Braunschweig Gegen 8.30 Uhr wurden der Löschzug der Hauptwache sowie die Ortsfeuerwehren Volkmarode und Schapen gestern zu einem Küchenbrand in Volkmarode gerufen. Brandursache war überhitztes Fett in einem Kochtopf, das die Dunstabzugshaube in Brand gesetzt hatte. Die Bewohnerin konnte sich selbst retten, es...