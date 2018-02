Gedenken an Deportation von Sinti

Die Deportation Braunschweiger Sinti am 3. März 1943 von einem Sammelplatz in Veltenhof nach Auschwitz-Birkenau jährt sich zum 75. Mal. Aus diesem Anlass findet unter Mitwirkung von Oberbürgermeister Ulrich Markurth und der Bürgermeister an diesem Samstag von 11 Uhr an am Sinti-Mahnmal im...