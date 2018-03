Erinnerung an die Deportation hunderter Braunschweiger Sinti

Braunschweig Bis zu 100 Braunschweiger nahmen am Samstag an Gedenkfeiern anlässlich des 75. Jahrestages der Deportation Braunschweiger Sinti teil. Am früheren Sammellager in Veltenhof und an der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers Schillstraße am Hauptbahnhof wurden Gedenktafeln angebracht. Sie erinnern an die...