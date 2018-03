Erinnerung an die Deportation hunderter Braunschweiger Sinti

Foto: Karsten Mentasti

Ein Gedenkschild zur Erinnerung an den Sammelplatz für Sinti steht nun am Sandanger in Veltenhof. Die Enthüllung fand zum 75. Jahrestag der Deportation der Sinti am 3. März 1943 statt. Im Hintergrund liegt der Platz, der den Sinti zwischen 1938 und 1943 zugewiesen war. Foto: Karsten Mentasti