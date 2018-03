Plusgrade: Feuerwehr muss häufig ausrücken

Braunschweig Wegen des Temperaturanstiegs tauten am Sonntag viele der frostgeschädigten Wasserleitungen auf. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. So wurde beispielsweise in der Juliusstraße ein Keller zehn Zentimeter unter Wasser gesetzt, in der Büchnerstraße stand eine Lagerhalle großflächig unter Wasser. In der Kramerstraße lief Wasser aus einer leerstehenden Dachgeschosswohnung durch zwei Geschosse in die darunterliegenden Wohnungen. Im Glanweg war eine Fernwärmeleitung defekt.

