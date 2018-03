Das neue Gesicht der Schloss-Arkaden

Anne Marschner (31) lacht. Sie sitzt in ihrem Büro, hinter ihr eine Kennziffern-Tabelle an der Wand. Kaufkraft: 114,1 – Zentralität: 140. „Das ist ordentlich“, sagt die neue Center-Managerin der Schloss-Arkaden und meint die aktuellen Einzelhandelsparameter für die Einkaufsstadt Braunschweig, in der sie seit Januar den Marktführer verwaltet: die ECE-Schloss-Arkaden mit 150 Shops auf 30 000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Wir unterhalten...