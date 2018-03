Braunschweig Bei der m+p management GmbH in Braunschweig wird Radfahren offensichtlich groß geschrieben – so groß, dass der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) das Unternehmen mit der neuen EU-weiten Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ auszeichnet. Wie der ADFC mitteilt, wird das Siegel seit diesem Jahr vergeben. Die Braunschweiger Firma sei die erste in Niedersachsen, die es erhalten habe.

