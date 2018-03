Feuer in Ölper: Flammen drohen auf Wohnhaus überzugreifen

Ein Wohnhaus in Ölper hat in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Als die Feuerwehr Braunschweig unter dem Notruf „Menschenleben in Gefahr“ gegen 23.15 Uhr zu dem Einsatz gerufen wurde, stand in der Celler Straße ein Wintergarten in Flammen. Das Feuer drohte auf das zweigeschossige Reihenhaus überzugreifen. Durch diese Gefahr ordnete die Feuerwehr den Löschzug der Südwache nach.

Elf Menschen konnten aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten samt Isolierung des Daches dauerten bis 1.15 Uhr.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 000 Euro, weil durch den Brand auch ein geparkter VW Golf in Flammen geriet.