Feuer in Wohnhaus in Ölper

›Braunschweig Ein Wohnhaus in Ölper hat in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Ein Wintergarten stand in der Celler Straße in Flammen, als die Feuerwehr Braunschweig gegen 23.15 Uhr zu dem Einsatz gerufen wurde. Elf Menschen musste in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 000 Euro.