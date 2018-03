Braunschweig Leicht verletzt wurde eine 40-jährige Autofahrerin, als sie am Montag gegen 18.15 Uhr mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Der Unfall ereignete sich bei einer Kollision in Bienrode. Die Frau war aus Richtung Wenden gekommen und hatte laut Polizei in der abknickenden Vorfahrt auf der Altmarkstraße die Kontrolle über ihren PKW verloren. Der stieß mit dem Wagen eines 45-Jährigen zusammen. Schaden: zirka 10 000 Euro.

